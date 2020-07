Lunedì 6 luglio a Cinemazero di Pordenone alle 21.00, al Visionario di Udine alle 19.30 e all'Ariston di Trieste alle 16.00, 18.30 e 21.00, sarà proiettato Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera, un'imperdibile percorso per scoprire - o riscoprire – il cinema del geniale regista russo.



A guidarci in questo percorso il figlio del grande Maestro, Andrej A. Tarkovskij, regista del documentario, che raccoglie materiali in gran parte inediti tra registrazioni audio, interviste video, lezioni di regia che si trovavano nell'Archivio Tarkovskij di Firenze, proponendo un percorso inedito e suggestivo nel cinema paterno. Otto opere formano la sua filmografia, ritenuta un intero capolavoro della cinematografia mondiale, che ha mosso critici, studiosi e spettatori ad analizzare e tentare di comprendere la sua poetica. Ripercorrendo i luoghi a lui cari - Russia, Svezia e la sua seconda patria, l'Italia - Tarkovskij stesso si racconta e condivide la propria storia e i ricordi d'infanzia e giovinezza. È sempre lui a spiegare la sua ottica cinematografica, condividendo la sua visione dell'arte, il suo "zibaldone" ricco di riflessioni che vanno dalla figura dell'artista al senso profondo dell'esistenza stessa dell'essere umano.



Questo documentario si propone, così, come una sorta di involontario diario intimo che stimola alla visione dei film, soprattutto coloro che ancora non hanno avvicinato l'opera di uno degli autori fondamentali della Storia del cinema.



Per ulteriori informazioni e per acquistare il proprio biglietto online:

