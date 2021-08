Angelo Branduardi canta in friulano Schiarazule Marazule

Non è la prima volta che il cantautore Angelo Branduardi stupisce i fan friulani con la sua versione della ballata popolare del 1500 “Schiarazule Marazule”, perfettamente musicate e cantanta in friulano.

Nel corso del concerto di ieri sera, a Udine in Castello, l'esibizione clou nel gran finela, con appunto “Schiarazule Marazule”. Il Maestro Angelo Branduardi ha portato sul palco di Udinestate una trama musicale ispirata, profonda e complessa,



Con il suo talento, passione e profonda empatia, il celebre “menestrello” ha permesso al pubblico di toccare le vette più alte della musica colta, in un viaggio partito oltre mille anni fa. Proprio da quell’epoca arriva la prima canzone della scaletta “Polarum Regima”, dedicata alla Vergine Maria e, secondo l’artista, prima traccia di “femminismo musicale” della storia.



Musica veneziana protagonista poi con la ballata “Cara Nina”, della quale Mozart ne elaborò ben 12 versioni per pianoforte. Una poesia Dell’irlandese William Butler Yeats e poi un tuffo nell’opera del genio italiano Monteverdi, per quasi due ore di musica, poesia e magia.



La sorpresa finale per il pubblico friulano in perfetta lingua friulana, per l’ovazione finale che il pubblico doverosamente gli tributa.