Angelo Floramo e Circo all'Incirca al Teatro Ristori

Li abbiamo già visti due mesi fa raccontare la storia del Patriarcato a Cividale del Friuli tramite le arti performative circensi; lo abbiamo già ascoltato raccontare come da alcuni documenti dell’archivio storico comunale si possa trarre ispirazione per dei racconti. I primi sono gli artisti di Circo all’Incirca, il secondo è Angelo Floramo.

Domenica 5 dicembre si compirà l’ultimo atto del progetto Lo Stato dell’Arte, con Angelo Floramo e gli artisti di Circo all’Incirca insieme sul palco del Teatro Comunale Adelaide Ristori.



“L’Assessorato alla Cultura ha voluto infatti concludere il progetto - spiega Angela Zappulla referente per l’Assessorato - con uno spettacolo multidisciplinare che coinvolgerà contemporaneamente lo storico (ma anche divulgatore, scrittore, archivista, insegnante e talvolta attore) che leggerà alcune delle sue novelle composte per “Lo Stato dell’Arte”, l’arte figurativa e/o plastica a cura dell’Associazione Zero Idee e infine alcune performance di circo contemporaneo a cura di Circo all’inCirca. Dopo il gran successo ottenuto ad ottobre, quando le vie della città sono state invase da letture, acrobazie, musiche e parole con una serie di eventi all’aperto ed una serata talk-musicale nella Chiesa di San Francesco, abbiamo ritenuto opportuno chiudere il nostro progetto sul patriarcato con uno spettacolo da teatro per farsi trasportare nel Quattrocento dalle parole evocative di Floramo che saranno amplificate dalle interpretazioni degli artisti”.



I circensi in scena saranno Valentina Bomben e Sarah Ferretti al trapezio statico, Silvia Di Landro al palo cinese, Davide Visintini giocoliere ed acrobata, Christina Lancione acrobata, Simone di Biagio giocoliere ed acrobata, Elisa Oliva alla corda aerea.Ulteriore chicca: Fabio Rodaro, illustratore e artista figurativo, disegnerà dal vivo alcune scene tratte dalle novelle in contemporanea con la lettura delle stesse. La regia dello spettacolo è di Davide Perissutti di Circo all’Incirca.Lo spettacolo si terrà alle 17.30 e sarà gratuito previa prenotazione alla mail teatroristori@cividale.net; per accedere sarà necessario essere muniti di green pass rafforzato da esibire preferibilmente in formato cartaceo.