È tempo di animazione d’autore nelle sale virtuali del Visionario e di Cinemazero! Partendo dalla sua graphic novel autobiografica, Marjane Satrapi dirige un film di animazione in bianco e nero dal tratto essenziale e inconfondibile, omaggio non solo al suo Paese ma a tutte le ragazzine in fuga da un regime ottuso. Vincitore premio della giuria al festival di Cannes del 2007, Persepolis è un inno alla libertà dallo spirito anarchico e punk. Marjane è una bambina iraniana allegra e vivace, circondata da una famiglia culturalmente stimolante e attiva politicamente. Giorno dopo giorno, però, le cose si fanno più difficili man mano che la dittatura religiosa prende piede: allo scoppio della guerra con l'Iraq, Marjane viene mandata a studiare a Vienna, dove si sente sola e sperduta…



Si prosegue con La tartaruga rossa, capolavoro dell’animazione che ha commosso il mondo, Premio Speciale della Giura in Un Certain Regard a Cannes nel 2016. La prima co-produzione europea dello Studio Ghibli è un film incantevole, delicato, toccante, che trasuda emozione dal primo all'ultimo fotogramma. Un film che porta la firma di Michael Dudok de Wit (Oscar per il miglior cortometraggio animato con lo straziante Father and Daughter) ma fortemente voluto dallo studio che ci ha regalato i capolavori dei maestri Hayao Miyazaki e Isao Takahata.



Un'opera semplice e metaforica,. Animato a mano con acquerello e carboncino, La tartaruga rossa respira con la natura e parla la sua lingua. Senza dialoghi, questo racconto contemplativo si esprime attraverso la luce cangiante, il fragore di un temporale, lo schianto di un tuono, lo scroscio di una corrente di acqua dolce, il crepitio del fuoco, l'infrangersi delle onde, il fruscio delle foglie. Per tornare a far parlare, senza parole, l'uomo e la natura in una fascinazione senza tempo.

