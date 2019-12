Animazioni brevi, ma gli ospiti sono ‘grandi’

La 12a edizione del Piccolo Festival dell’Animazione, dedicato all’illustrazione in movimento e caratterizzato dal ‘dono dell’ubiquità’, conferma la presenza in diverse sedi della regione e il suo format, che di ‘piccolo’ ha solo il minutaggio delle opere in concorso. Grandi i nomi degli ospiti: dal ritorno di Lorenzo Mattotti al grande illustratore Igort, all’animazione storica dell’autore croato Zlatko Grgić, candidato all’Oscar e al British Academy Award. L’edizione 2019 - che coinvolgerà Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, San Vito al Tagliamento, Dobbia e Palmanova dal 9 al 19 dicembre - si contraddistingue per la presenza di due lungometraggi realizzati da Mattotti e Igort: La famosa invasione degli orsi in Sicilia, già presentato a Udine e Pordenone come anteprima, e 5 è il Numero Perfetto, entrambi caratterizzati dalla recitazione di Toni Servillo.

Tra gli eventi performativi, il live di Davide Toffolo al ‘Miela’ di Trieste martedì 10, Graphic Novel is Back - Unplugged, che fonde musica dal vivo e fumetto, oltre allo spettacolo a tre voci Flusso e Planet of Falling Paths. In gara circa 80 cortometraggi animati da tutto il mondo, molti in prima assoluta per l’Italia, giudicati dalla giuria composta da Carlo Montanaro, Andrijana Ruzic e Igor Imhoff: diretti a un pubblico di adulti per contenuti e tematiche e proiettati a Trieste, Pordenone e Udine. Ai programmi principali si aggiunge Visual&Music, competizione di 10 animazioni in cui è particolarmente curata la colonna sonora, le programmazioni Panorama, Animakids e Animayoung per gli studenti, la mostra dei disegni della sigla della 74a Mostra del Cinema di Venezia, di Giovanna Durì, animati da Uolli, e Cosmo, dedicato all’anniversario dello sbarco sulla Luna. Gran finale il 19 dicembre con La Festa del Paradiso, una dedica al genio di Leonardo.