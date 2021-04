Animiamoci, corti animati per bambini

Domenica 18 aprile VisioKids propone ANIMIAMOCI!: sullo schermo virtuale del Visionario una selezione dei migliori corti di diploma realizzati negli anni dagli studenti del corso d’animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia a Torino.



Da creature sconosciute che vivono in un immaginario ecosistema a un giovane apprendista stregone curioso e maldestro, da un pasticciere con nevrosi a un oblò abbandonato, i titoli della rassegna coprono un ampio spettro di generi, stili e tecniche, muovendosi dal disegno classico alla computer graphic! Nato nel 2001, il corso di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia ha formato negli anni numerosi giovani talenti nelle diverse professioni del cinema d’animazione.



I biglietti sono in vendita online su https://bit.ly/Animiamoci_ (costo 3 euro). La visione è adatta a bambini dai 5 anni in su.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.