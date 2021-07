Anna Serova in concerto a Pavia di Udine con Tango Sonos

La splendida violista russa Anna Serova, artista di alto spessore internazionale, e il duo Tango Sonos, saranno i grandi protagonisti del nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi, nel concerto in programma venerdì 9 luglio (ore 20.45) a Villa Pighin di Risano, in comune di Pavia di Udine. I biglietti per il concerto, prezzo di 10 Euro, sono in vendita sulla piattaforma 2Tickets.it, alla sede dell’Associazione Progetto Musica (Viale Duodo 61, Udine, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 15:00), o la sera stessa del concerto, a partire da 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo. Tutte le info e il programma completo su www.neisuonideiluoghi.it



L’evento, dal titolo “Tango all’Opera”, nasce dall’idea di far incontrare la grande tradizione dell’opera italiana con i ritmi del tango e del folklore argentino e di far assumere alle immortali arie, duetti e sinfonie dei grandi operisti italiani un colore nuovo, vibrante e originale. Figura unica nel panorama internazionale, solistico e della musica da camera, la violista russa Anna Serova ha ricevuto negli ultimi anni dediche da alcuni dei più importanti compositori contemporanei (Azio Corghi, Marcello Fera, Roberto Molinelli, Boris Pigovat, Enzo De Rosa) i quali hanno creato per lei un nuovo genere di composizione, unendo la forma del concerto all’azione scenica di un’opera di teatro. Si è esibita come solista nelle più prestigiose sale concertistiche del mondo con orchestre come la Russian Philharmonic, Moscow State Symphony Orchestra, Siberian Symphony Orchestra, Karelia Symphony Orchestra, Krasnoyarsk Chamber Orchestra, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra del Teatro Olimpico, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Belgrade Philharmonic, Amazonas Philharmonic, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra dell’Arena di Verona, New Zealand Symphony. In “Tango all’Opea” sarà accompagnata dal duo Tango Sonos, formato da Antonio Ippolito (bandoneon) e Nicola Ippolito (pianoforte). Nel programma della serata troveranno spazio musiche di M. Mores, G. Verdi, A. Piazzolla, G. Donizetti, P. Laurenz, G. Puccini, P. Mascagni, G. Rossini, R. Molinelli.



che arricchirà di certo la serata sarà poi la degustazione dei vini dell’, fondata nel 1963 in zona Friuli Grave D.O.C su iniziativa dei fratelli Luigi, Ercole e Fernando.Nei Suoni dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Spettacolo e con il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.