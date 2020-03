Annullata la Rassegna Film della Montagna

In seguito delle raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico che invita ad evitare per 30 giorni manifestazioni che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza, con particolare riguardo agli over 65, consultata anche la Società Alpina Friulana di Udine, il Dopolavoro Ferroviario Udine, ha annullato la Rassegna Film della Montagna prevista per la serata del 6 marzo e le serate del 13 e 20 marzo della Rassegna Itinerari. Entrambe le rassegne si sarebbero dovute tenere all’auditorium Menossi e fanno parte del programma dell’Assessorato alla cultura del Comune di Udine.



Per le serate del 27 marzo e del 3 aprile verrà presa una decisione in seguito.