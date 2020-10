Annullati i concerti in Slovenia di Jazz & Wine of Peace

Annullati i concerti in territorio sloveno al festival Jazz & Wine of Peace al via mercoledì 21 ottobre a Cormòns. A causa delle nuove restrizioni entrate oggi in vigore in Slovenia a seguito dell’aumenti di contagi da Coronavirus, in base alle quali sono vietati concerti ed eventi in tutto il Paese, Circolo Controtempo è stato costretto a cancellare appunto due appuntamenti che erano previsti proprio in territorio sloveno, come ogni anno accade al festival, che per sua natura è da sempre senza confini.

Non ci sarà, sabato 24 ottobre, alle 11, al Kulturni Dom di Nova Gorica il concerto di ZLATKO KAUČIČ “POGUM POGUMNIH” KOMBO, né si potrà fare il concerto che era in programma sempre sabato, alle 16, a Vila Vipolze di Vipolze, ROBERT JUKIČ “BUSHIDO” . Suonerà, invece, domenica 25 ottobre, alle14, a villa Codelli di Mossa (Gorizia) il percussionista e batterista sloveno Gai Furlan, in duo con Alípio Carvalho

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.controtempo.org