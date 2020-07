Annullati i dj set al Cantera in Baia di Sistiana (Trieste) di Black Coffee il 18 luglio e di Bob Sinclair il 25 luglio, che erano in programma anche se non ancora annunciati ufficialmente. A causa del protrarsi delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria - informa la direzione del locale - è stato deciso di annullare gli eventi in questione con la speranza di poterli riproporre nel prossimo futuro.