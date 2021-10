Annullati i due concerti speciali per Chamber Music Trieste

L'Associazione Chamber Music Trieste informa che, a seguito della comunicazione pervenuta nella giornata di ieri, 21 ottobre 2021, dal Comune di Trieste, i due concerti “Carta Bianca al Duo Sinossi” in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre nella Sala Luttazzi al Magazzino 26 del Porto Vecchio – affidati al Duo composto dalla violoncellista Marianna Sinagra e dal pianista Lorenzo Cossi, affiancati dal violinista Francesco De Angelis e dal flautista Walter Auer – sono stati annullati.



Nel pomeriggio di ieri, infatti, il Comune di Trieste comunicava alle Associazioni Culturali quanto segue: “In considerazione della situazione prevista per i prossimi giorni in città - manifestazioni no green pass - si dispone, su indicazione del Direttore del Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport la chiusura delle sedi espositive Sala Comunale d'Arte, Sala U. Veruda e del Magazzino 26 e l'annullamento di tutti gli eventi organizzati in Sala Luttazzi nelle giornate di venerdì 22 ottobre, sabato 23, domenica 24 ottobre 2021 (con ipotesi di estensione a lunedì 25 ottobre)”.