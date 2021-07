Annullato il concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare

Annullato per cause di forza maggiore il concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare Napoli 1534 – Tra moresche e villanelle, che prevedeva una dedica particolare a Corrado Sfogli, che questo progetto aveva fortemente voluto e sapientemente progettato e organizzato da Folkest all’interno del suo programma 2021. Lo storico gruppo, musicale costernato per il caso avverso, ha dovuto annullare, oltre al concerto di Udine, tutta la tournée che prevedeva altre quindici date su diverse piazze italiane.



Forte il dispiacere e la solidarietà manifestati dagli organizzatori di Folkest 2021 che avevano a cuore di portare il mitico gruppo per i tanti estimatori che, tra l’altro, hanno già acquistato il biglietto per la serata del concerto. A tal proposito, gli organizzatori fanno sapere che i biglietti saranno rimborsati direttamente al punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto (Angolo della Musica di Udine; Fioreria Punto Verde di Tolmezzo). Per gli acquisti online pregano invece, gli spettatori. di contattare la segreteria di Folkest all’indirizzo mail: info@folkest.com



Il direttore artistico e musicista di Folkest Andrea Del Favero, manifestando vicinanza e solidarietà ai colleghi e amici del gruppo musicale, si augura di riuscire a fissare una nuova data per un loro concerto in autunno a Spilimbergo. "Forza Nuova Compagnia di Canto Popolare, vi aspettiamo in Friuli Venezia Giulia per portare il vostro inimitabile e travolgente sound!".