Concerto annullato, a Pordenone, a causa di un'indisposizione del maestro Davide Casali. 'La Musica Ebraica per Clarinetto e Quartetto d’archi', in programma a Palazzo Ricchieri di Pordenone mercoledì 19 febbraio 2020 alle ore 18, sarà quindi annullato, ma il concerto verrà recuperato ad aprile in data in via di definizione.