Annullato il concerto di Stefano Bollani e Trilok Gurtu

Il No Borders Music Festival annulla il concerto con Stefano Bollani e Trilok Gurtu in programma oggi (domenica 1 agosto, ndr) ai Laghi di Fusine. "A malincuore, per la prima volta in 26 anni, siamo costretti ad annullare un concerto", si legge nella comunicazione ufficiale. "Ce l’abbiamo messa davvero tutta. Organizzare i concerti in montagna non è semplice e non sempre è possibile rinviarli ad altra data".

"La situazione meteo prevedeva un miglioramento nel primo pomeriggio e per questo motivo ieri avevamo posticipato l'inizio, ma la pioggia non si è fermata e non ci da la possibilità di garantire le condizioni di sicurezza per il pubblico, per gli artisti e per i lavoratori. I biglietti saranno rimborsati; domani vi comunicheremo tutti i dettagli sulle modalità".