Annullato lo spettacolo 'Le verità di Bakersfield'

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine informa il gentile pubblico che lo spettacolo 'Le verità di Bakersfield' di Stephen Sachs, in programma sabato 7 maggio 2022 con inizio alle ore 18.00, è stato annullato per problemi organizzativi della Compagnia.



I possessori dei relativi biglietti potranno richiederne il rimborso a partire da martedì 3 maggio 2022 e non oltre giovedì 12 maggio.



I biglietti cartacei saranno rimborsati alla biglietteria del Teatro, in via Trento 4 Udine, nei consueti orari di apertura, dal martedì al sabato (escluso festivi) dalle 16.00 alle 19.00.



I biglietti elettronici saranno rimborsati tramite bonifico, previo invio di relativa richiesta a rimborsi@teatroudine.it nella quale dovranno essere i titoli da rimborsare e le coordinate bancarie utili all’effettuazione del bonifico.



La biglietteria del Teatro è a disposizione per ulteriori informazioni all’indirizzo biglietteria@teatroudine.it.