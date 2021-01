Annullato lo spettacolo di Teresa Mannino

Lo spettacolo “Sento la Terra girare” di Teresa Mannino, previsto per il 9 novembre 2020 al Teatro Verdi di Pordenone, è ufficialmente cancellato a causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19, situazione che rende di fatto impossibile riprogrammare la data.

Chi avesse acquistato il biglietto potrà richiedere il rimborso a partire da lunedì 4 gennaio e entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2021 sul circuito Ticketone. Per informazioni www.scoppiospettacoli.it e www.azalea.it. Link.

Teresa Mannino (Palermo, 1970), è una cabarettista, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Dopo gli studi in filosofia si avvicina alla recitazione trasferendosi a Milano. Qui partecipa ad alcuni film e commedie e comincia lavorare in radio, conducendo una puntata della trasmissione “Due di notte” su Radio 2, e nel famoso locale milanese Zelig. L’approdo in televisione arriva prima nel programma notturno Zelig Off, poi in prima serata con Zelig Circus dalla stagione 2007-2008.