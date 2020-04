Annunciate le date del Trieste Science+Fiction Festival

La ventesima edizione del Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico organizzato e promosso dal Centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive, si terrà dal 29 ottobre al 3 novembre 2020.



Le selezioni per i film e le opere candidate alle sezioni in concorso sono aperte e si chiuderanno in data 15 agosto 2020. Il regolamento e le modalità di iscrizione per l'edizione 2020 sono pubblicati sul sito del festival www.sciencefictionfestival.org, ed è possibile iscrivere la propria opera tramite la piattaforma FilmFreeWay disponibile a questo link:

https://filmfreeway.com/TriesteScienceFictionFestival.