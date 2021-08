Anteprima al giardino Loris Fortuna di 'Come un gatto in tangenziale'

Nel weekend di Ferragosto, arriva in anteprima sul grande schermo all'aperto del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO, secondo capitolo della divertente commedia firmata da Riccardo Milani con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Monica e Giovanni sono tornati! Sono passati tre anni dalla fine della loro storia che, come avevano predetto, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale... Come finirà questa volta?



Ma non finisce qui! A chi è rimasto in città questo Ferragosto ricordiamo che il Visionario – con le sue cinque sale climatizzate - rimane regolarmente aperto con una ricca programmazione! Tra i tanti i titoli tra cui scegliere, solo per citarne qualcuno, POZZIS, SAMARCANDA, epico viaggio on the road dalle montagne del Friuli fin nel cuore dell'Asia, la delicata e ironica commedia I PROFUMI DI MADAME WALBERG, e THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA, film vincitore di 2 statuette per la miglior sceneggiatura non originale e per il miglior attore protagonista (uno straordinario Anthony Hopkins)!



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che da venerdì 6 agosto per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).