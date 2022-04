Anteprima Estensioni Jazz Club Diffuso con Anais Drago

Dopo un intenso 2021 ritorna Estensioni Jazz Club Diffuso, la innovativa rassegna targata SLOU Società Cooperativa, con la direzione artistica di Luca d’Agostino.

In attesa di scoprire il programma di quest’anno, una ghiotta anteprima è prevista venerdì 8 aprile a Marano Lagunare. Nello splendido ed innovativo spazio PS4 di Piazza Savorgan, con inizio alle ore 19.00, avremo l’opportunità di ascoltare la straordinaria Anais Drago in “Solitudo”.



E’ il nome del nuovo album pubblicato dalla Cam Jazz: un disco in solo che sorprende per la pluralità di voci, un elogio alla solitudine che si nutre di bellezza.

Solitudo il titolo, solista lo strumento. Eppure, Anais, in questa nuova opera, sola non lo è mai veramente, neanche sul palco. Solitudo, infatti, è tutt’altro che un album e concerto monocolore, ma stupisce, invece, per la moltitudine di suoni e la ricchezza armonica e melodica. In parte rigorosa scienziata, in parte virtuosa incantatrice e dedita sacerdotessa, Anais Drago sembra essere intenta a estrarre, una alla volta, tutte le infinite potenziali voci del violino, come a volerne esaurire il repertorio antico, inventando poi nuove e ardite conformazioni, persino aliene alle nostre orecchie.



Grazie all’uso sapiente di effetti, loop station e sovraincisioni, le corde del violino (sia elettrico che acustico) si moltiplicano fino a raggiungere volumi orchestrali. Il materiale musicale trae spunti da testi letterari, ricordi o riflessioni sulla vita contemporanea. Legati saldamente uno all’altro, per quanto diversi tra loro, i brani rivelano anche le numerosissime influenze musicali di Anais, la quale annovera nel suo background esperienza di studio ed esecuzione di musica classica e barocca, folk, world music, pop, progressive rock, fusion e infine il jazz.Ricordiamo che l’artista è stata selezionata nell’ambito del Bando NuovoIMAIE e vede la collaborazione con l’associazione nazionale I-Jazz ed il Ministero della Cultura. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria alla email estensionijazzclub@gmail.comIngresso libero con le normative anticovid.