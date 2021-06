Anteprima Folkest a Ronchi dei Legionari

Anteprima Folkest il 25 giugno alle 21.15 nella Piazza della Concordia a Ronchi dei Legionari con Fabrizio De André Ensemble, un gruppo di dodici elementi che insieme rendono musicalmente omaggio al noto cantautore genovese. Il Festival entrerà nel vivo della sua 43^ edizione con gli oltre 50 concerti live dislocati sul territorio delle quattro vecchie province del Friuli Venezia Giulia, ma anche a Capodistria e nel vicino Cadore, a partire dal 10 luglio per concentrarsi poi a Spilimbergo nelle giornate dal 19 al 23 agosto.



Percorsi diversi, ma una comune passione hanno portato l’FDA Ensemble al progetto di A forza di essere vento, proposto nell'ambito di Folkest il 25 giugno, un progetto che, partendo da un verso prezioso del repertorio del cantautore genovese, diventa titolo e sintesi del loro stesso far musica.



Il significato generale del brano citato, che è Khorakhanè, è racchiuso nella metafora della vita vista come il viaggio di uno zingaro, che parte senza meta, così come il destino dell’uomo non è la meta bensì il senso del viaggiare, che è la sua ragione ultima (… per la stessa ragione del viaggio, viaggiare…). Sul palco sono presenti dieci artisti provenienti da diverse località̀ ed estrazioni musicali: dall’Alto Adige, al Veneto, al Friuli Venezia Giulia, che ripropongono un repertorio ricercato, ripercorrendo in maniera raffinata tutte le tappe evolutive di Fabrizio De André, in un incontro di generi e di stili dal forte impatto emotivo.



L'ensemble infatti è nato per caso, proprio in occasione di un evento-tributo organizzato a Bolzano a gennaio del 2019 per il ventennale della scomparsa di Fabrizio. In quella circostanza comincia a delinearsi la struttura del gruppo attuale, cresciuto attorno alla comune passione per le canzoni del cantautore genovese fino a creare una speciale alchimia fra i componenti. Un feeling che accomuna i musicisti e che puntualmente coinvolge gli ascoltatori.In caso di maltempo l'appuntamento si terrà nella palestra polifunzionale "Ondina Peteani", nella frazione di Vermegliano. In ottemperanza alle normative anti Covid-19 in vigore è raccomandata la prenotazione al numero 0481 477280 dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00.