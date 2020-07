Anteprima Pordenone Blues Festival: saranno i The Dimaggio Conection e i Superdownhome i protagonisti del live preview del festival, il 24 luglio 2020 a Roveredo (Piazza Roma). L’evento, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle 21. Marco Di Maggio, considerato dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali R’n’R, Rockabilly, è il leader e fondatore dei The Di Maggio Conection e l'unico artista italiano eletto “Membro Onorario” della Rockabilly Hall of Fame americana. Questo power trio, mixa con grande energia e con una magistrale tecnica strumentale tutte le facce più selvagge del R’n’R, Rockabilly-Core, NeoSurf-Rock, Swing, in una miscela esplosiva.



La band, che vede Matteo Giannetti al contrabbasso e Marco Barsanti alla batteria, due grandi musicisti con collaborazioni internazionali, vanta esibizioni in 24 paesi, dagli Usa alla Cina, si è esibita in prestigiosi festival e ha collaborato con oltre 70 artisti internazionali, tra i quali: Terry Williams (batterista dei Dire Straits), D.J. Fontana (batterista di Elvis Presley), Dave Roe (Bassista di Johnny Cash), Slim Jim Phantom (batterista degli Straycats), Johnny Farina (Santo & Johnny), Billy Burnette (Fleetwood Mac, John Fogerty), solo per citarne alcuni.



Marco Di Maggio con i suoi vari progetti, ha realizzato 14 album prodotti in Usa, Germania, Finlandia, Italia, un molto apprezzato Video didattico, un videoclip e la partecipazione in oltre 40 compilation internazionali.Oltre ai The DiMaggio Connection, sul palco del Pordenone Blues Festival si esibiranno i Superdownhome (Henry Sauda, Beppe Facchetti), duo straordinario di ultima generazione che si ispira alle tradizioni del blues rurale contaminate da rock'n'roll, country, folk e punk. Nonostante sia una band nata da poco, ha già diversi video e dischi all’attivo, due dei quali prodotti da Popa Cubby che lo vedono anche come guest in un paio di brani assieme a Charlie Musselwhite. Nel 2019 sono stati vincitori delle finali dell’International Blues Challenge che si sono svolte al Pordenone Blues Festival andando a rappresentare l’Italia a Memphis negli USA per l’IBC. Hanno aperto tutte le date del tour italiano dei Fantastic Negrito e molti live di Popa Chubby in Europa. A giugno dell’anno successivo è uscito per la casa discografica Warner Music Italia il loro "Blues Case Scenario".