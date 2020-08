Anteprima sotto le stelle per 'Il meglio deve ancora venire'

Continuano le anteprime al giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio: dopo Un divano a Tunisi, domani mercoledì 19 agosto alle ore 21.15 arriva sul grande schermo all’aperto Il meglio deve ancora venire, divertente commedia degli equivoci diretta da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, già artefici del grande successo Cena tra amici.



Protagonisti del film Arthur (Fabrice Luchini) e César (Patrick Bruel), amici di lunga data che, a causa di un malinteso, credono ognuno che l'altro abbia pochi mesi di vita. Come due veri grandi amici nel momento del bisogno, i due uomini faranno di tutto per realizzare l'uno i sogni dell'altro prima che abbandoni per sempre questo mondo... anche quelli che non li accomunano!



Le anteprime proseguono venerdì 21 agosto con Non conosci Papicha, film rivelazione a Cannes e grande successo in Francia con due vittorie ai premi César.