Anteprima sotto le stelle per 'Nowhere Special' di Uberto Pasolini

Dopo lo strepitoso Still Life Uberto Pasolini torna con un film di immagini tanto semplici quanto eloquenti, che mettono in poesia la crudeltà della vita. La temperatura umana, la sensibilità poetica e il nitore emotivo con cui è raccontata la vicenda di John ha stregato il Festival di Venezia dove il film era presentato nella sezione Orizzonti 2020. Il film vi aspetta sul grande schermo sotto le stelle dell’arena giardino Loris Fortuna venerdì 20 alle ore 21.15.

John, un lavavetri di trentaquattro anni, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla terribile realtà.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che da venerdì 6 agosto per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).