Anteprime e prime mondiali e italiane al Visavì Gorizia Dance Festival

Visavì Gorizia Dance Festival è il primo festival internazionale transfrontaliero di danza contemporanea a Gorizia e Nova Gorizia, ideato da ArtistiAssociati in partenariato con i Comuni di Gorizia, Cormons e Gradisca d’Isonzo. Il partenariato internazionale coinvolge l’SNG di Nova Gorica e il network di operatori della danza Pan Adria (Slovenia, Croazia, Italia). Il progetto ha ricevuto dal Ministero della Cultura il prestigioso riconoscimento di Progetto Speciale nell’ambito della danza, assieme a soli altri tre progetti in tutt’Italia ed è sostenibile grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione CaRiGo e alla partecipazione di diversi partner pubblici e privati.



Visavì Gorizia Dance Festival ha nella dimensione transfrontaliera la sua principale peculiarità. La Capitale Europea della Cultura 2025 che Nova Gorica e Gorizia si sono aggiudicate grazie ad un progetto congiunto rappresenta un obiettivo di crescita comune al quale anche il festival darà il suo contributo, rafforzando la cooperazione e favorendo la circolazione del pubblico. Ma costituisce altresì una spinta e uno stimolo alla crescita della manifestazione che, nata nel 2020, comincia ora ad affermarsi nel contesto nazionale ed internazionale.



La seconda edizione del festival prosegue quindi nella progettualità intrapresa, perseguendo gli obiettivi individuati nella passata edizione. Il progetto è caratterizzato da un cartellone innovativo e di respiro internazionale (con rappresentazioni in esclusiva o prima nazionale, o in prima assoluta), dalla creazione di reti e di momenti di incontro fra artisti e operatori internazionali per incentivare la circuitazione delle opere, dal coinvolgimento dei cittadini e delle istituzioni delle due città.Visavì Gorizia Dance Festival 2021 si svolgerà a Gorizia e Nova Gorica dal 28 al 31 ottobre 2021.Il programma è stato presentato da Walter Mramor, direttore artistico diArtistiAssociati. Presenti anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna; in remoto l’assessore regionale Tiziana Gibelli e per la direzione generale del Ministero della Cultura, Donatella Ferrante; un messaggio anche dal direttore artistico dell’SNG di Nova Gorica Marko Bratuš; hanno quindi portato il saluto il direttore di ERT Renato Manzoni, il presidente della Fondazione CaRiGo, Cav. Alberto Bergamin, il vice presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Gianluca Madriz ; in rappresentanza tutti i partner del progetto.Il programma. Giovedì 28 ottobre 2021: in prima assoluta all’SNG Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica ‘ICARUS’ di Michal Rynia, Nastja Bremec Rynia; al Teatro Verdi di Gorizia l’anteprima assoluta di ‘INFERNO’ di Roberto Castello. Venerdì 29 ottobre: al Kulturni Dom di Gorizia ‘LES MISERABLES’ di Carlo Massari; mentre a Nova Gorica, all’SNG, ‘ESERCIZI PER UN MANIFESTO POETICO’ del Collettivo MINE; a Gorizia in uno spazio museale da definire, Marta Bevilacqua proporrà ‘VISAVÌ MEETS ART’. Sabato 30 ottobre al Kulturno dom di Gorizia Giovanni Leonarduzzi e Pablo Girolami daranno vita a ‘VISAVÌ SHORT FORMAT’; all’SNG di Nova Gorica Davide Valrosso, in prima assoluta, presenterà il suo ‘CINQUE DANZE PER IL FUTURO; al Teatro Verdi di Gorizia andrà in scena la prima italiana di ‘SOUL CHAIN’ di Sharon Eyal; ‘VISAVÌ MEETS ART’ di Marta Bevilacqua sarà replicato in uno spazio museale da definire. Domenica 31 ottobre al Kulturni Dom prenderà vita ‘VISAVÌ EXPERIMENTAL CONTEST’ in collaborazione con la Compagnia Bellanda; chiuderà il festival, al Teatro Verdi di Gorizia, la prima italiana di ‘INDEFINITE FREQUENCY’ di Milan Tomášik, Charlie Brittain & SToP.