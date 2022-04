Anteprime gratuite di 'Settembre' a Fiume Veneto e Villesse

Il 26 aprile alle ore 20:30 nelle multisala del Circuito Uci Cinemas - in Fvg a Fiume Veneto e Villesse - si svolgeranno le anteprime gratuite di Settembre, il film scelto per la sesta edizione del Progetto Adotta un Film, promosso da 01 Distribution e Rai Cinema per sostenere i giovani registi italiani. Anche quest’anno UCI Cinemas è partner di questa iniziativa dopo il successo raggiunto, a partire dal 2015, con Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, Se Dio vuole di Edoardo Falcone, Veloce come il vento di Matteo Rovere, Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, Il Campione di Leonardo D’Agostini, tutti titoli che hanno saputo unire successo di critica e pubblico.



Settembre segna l’esordio alla regia di Giulia Louise Steigerwalt, già sceneggiatrice di Moglie e Marito, Croce e Delizia e Il Campione, che punta su un’opera prima fatta di malinconie esistenziali, dialoghi serrati e grande libertà espressiva. Settembre è infatti un racconto corale che esplora le relazioni umane, la nostra natura più profonda e la ricerca di un rapporto più autentico tra le persone. Settembre è il mese che scandisce un nuovo inizio tra rientro dalle vacanze e ripresa del lavoro, e i protagonisti si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è quella che hanno sempre sognato. La felicità è un’idea lontana eppure ancora possibile. Il film è una produzione Groenlandia con Rai Cinema e uscirà nelle sale il 5 maggio distribuito da 01 Distribution.



“Siamo fieri di poter sostenere questa nuova edizione del progetto Adotta un film” afferma Ramón Biarnés, Amministratore Delegato di UCI Cinemas in Italia, Spagna, Portogallo e Germania. “Data l’importanza del Circuito UCI, presente sul territorio nazionale con 41 multisala e 419 schermi, riteniamo sia un nostro dovere fornire supporto ai giovani registi e alle loro opere prime. La diffusione di contenuti come Settembre è fondamentale per garantire che il panorama cinematografico italiano continui ad arricchirsi di prodotti di qualità e a favorire lo sviluppo di nuovi talenti. L’iniziativa promossa da 01 Distribution e Rai Cinema è perfettamente in linea con la filosofia di UCI Cinemas, che si basa proprio sull’offrire agli spettatori una programmazione ad ampio respiro, composta non solo da blockbuster ma anche da film d’autore, mostre, documentari, eventi live, concerti, opere liriche, pièce teatrali e balletti”.