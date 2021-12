Anticipato a Monfalcone 'Al-Bunduqiyya - The Lost Concerto'

Cambia data anche il concerto "Al-Bunduqiyya" - The Lost Concerto con Il Pomo d'oro, Federico Guglielmo e Giovanni Sollima originariamente previsto al Teatro comunale di Monfalcone venerdì 18 febbraio e anticipato alla nuova data di martedì 15 febbraio 2022.



Agli abbonati sarà garantito lo stesso posto confermato in sede di acquisto dell'abbonamento, rimane valido il tagliando d’ingresso di cui si è già in possesso.



Ricordiamo che la prevendita dei biglietti per "Al-Bunduqiyya" - The Lost Concerto, così come per tutti gli appuntamenti in cartellone nei mesi di gennaio e febbraio avrà inizio dal 3 gennaio. Il primo giorno di prevendita è riservato ai possessori di CARD e agli abbonati.



Biglietti: Biglietteria del Teatro, ERT di Udine, punti vendita Vivaticket e su www.vivaticket.it. La Biglietteria accetta prenotazioni telefoniche (tel. 0481 494 664, da lunedì a sabato, ore 17-19).