Antiprima sotto le stelle con 'Falling - Storia di un padre'

Attore, fotografo, poeta, musicista, e ora anche sceneggiatore e regista! Stiamo parlando di Viggo Mortensen, che debutta dietro la macchina da presa con Falling - Storia di un padre, racconto del difficile rapporto fra un figlio e un padre affetto da demenza sentile che è anche la personificazione dell'America più intransigente e conservatrice. Il film sarà presentato in anteprima domani mercoledì 25 agosto alle ore 21.15 al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio, a Udine, e sarà in programmazione al Visionario da giovedì 26 agosto.



John (Viggo Mortensen) vive a Los Angeles con il partner Eric e la figlia Monica. Suo padre, Willis, vive nel rurale nordest in una grande fattoria isolata, ma comincia a mostrare i primi sintomi di demenza. Consapevole di non poter più mandare avanti la fattoria da solo, Willis accetta di andare in California per cercare un luogo più consono dove trascorrere la sua pensione. Le differenze tra lo stile di vita e la sensibilità moderni e urbani di John e la mentalità più conservatrice e i pregiudizi radicati in Willis sfociano presto in un aspro contrasto…



Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine. Ricordiamo che per accedere al Visionario, al cinema all’aperto presso il giardino Loris Fortuna e alla Mediateca Mario Quargnolo è necessario mostrare il Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).