Antonella Ruggiero torna in Fvg

Antonella Ruggiero torna in Friuli Venezia Giulia per omaggiare, domenica 12 dicembre al Kulturni Dom di Gorizia, assieme all’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale Naonis diretta dal M° Valter Sivilotti, i 40 di attività della Casa della Cultura Slovena. Inizio concerto ore 18:00.



Gli ultimi biglietti rimasti si possono comprare direttamente al Kulturni dom, in via Brass n. 20 (tel. 0481.33288 – mail: info@kulturnidom.it).



L’ex voce dei Matia Bazar con “Musiche dal Mondo” trascinerà il pubblico in un viaggio avvincente che attraversa luoghi, culture ed epoche diverse e lontane: dalla cultura africana alle atmosfere del fado portoghese, dalla canzone d’autore e tradizionale alla canzone italiana degli anni a cavallo fra le due guerre. "Balada do Sino", della famosa cantante portoghese Amalia Rodrigues, "Oh tu stele", "L’uccellino della radio", canzoncina nonsense del 1940 resa famosa da Silvana Fioresi, "Caravan" di Duke Ellington, e tanto altro fino alla cubana "Guantanamera". Naturalmente non mancheranno i grandi successi degli inizi con i Matia Bazar, come "Ti sento", "Vacanze Romane" (quarta a Sanremo 1983), "Echi d’infinito" (terza classificata a Sanremo 2005), e tanti altri brani ancora.



Il sodalizio artistico con l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Musicale di Pordenone porterà ad intrecciare universi conosciuti e ignoti, sotto la direzione di Valter Sivilotti, che ha curato gli arrangiamenti del concerto. Pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più acclamati della sua generazione Valter Sivilotti ha lavorato, scrivendo e arrangiando, per i più noti artisti provenienti dal mondo della canzone d’autore, del jazz e della musica etnica.