Anziani e truffe, a teatro 'Occhio al Furfante'

Domenica 27 ottobre, alle 16, al Teatro Parrocchiale di Pescincanna (ingresso libero) andrà in onda "Occhio al Furfante", spettacolo-conferenza proposto dall'Assessorato alla Cultura di Fiume Veneto per sensibilizzare sul tema delle truffe a danno degli anziani.



L'associazione culturale Passe Partout, prendendo spunto da fatti realmente accaduti, racconterà in modo ironico e leggero, con episodi e intermezzi musicali, le problematiche delle truffe da vari punti di vista: sociale, emotivo, legale.



“Le truffe sono un reato odioso perchè, oltre al danno, la vittima viene presa dal senso di colpa di essere caduta nel raggiro, tanto palese quando viene svelato. Secondo il ministero dell’Interno, a farne le spese sono sempre più spesso gli anziani, bersaglio facile per i malintenzionati soprattutto quando abitano da soli. Con questa iniziativa vogliamo dare qualche consiglio per non cadere nella trappola: accanto a suggerimenti che possono sembrare banali, dettati dal semplice buon senso, come quello di non aprire agli sconosciuti o di essere molto prudenti quando si preleva denaro ad uno sportello bancomat, vogliamo mettere in guardia dalle truffe più ricorrenti perché la prevenzione è la miglior difesa”.



All'evento parteciperà il personale dell'Arma dei Carabinieri per approfondimenti sull'argomento e per rispondere alle domande del pubblico.