Anzovino al cinema in un box

èstato un anno indimenticabile per Remo Anzovino, il pianista e compositore di Pordenone che, tra un tour in Giappone e uno negli Stati Uniti, ha pure ricevuto i Nastri d’argento - menzione speciale ‘musica dell’arte’ per le colonne sonore della serie La grande arte al cinema di Nexo Digital, accolte trionfalmente dalla stampa nazionale e internazionale per l’unicità del linguaggio, l’importanza dell’aspetto musicale del racconto, la sua forza narrativa, il talento per la melodia e l’intelligenza compositiva. A poche settimane dalla pubblicazione in tutto il mondo della colonna sonora di Frida. Viva la vida, anticipata da Yo te cielo (Cancion para Frida), interpretata da Yasemin Sannino alla voce e con Flavio Boltro alla tromba, non poteva mancare la ‘strenna’ natalizia.

Venerdì 13, l’etichetta Sony ha pubblicato un box con tutti e 5 i cd delle colonne sonore che Remo ha scritto, diretto e orchestrato nell’ultimo anno e mezzo per i film d’arte: oltre a quello su Frida Kahlo, Hitler contro Picasso e gli altri, Van Gogh tra il grano e il cielo, Le Ninfee di Monet e Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perduto. Il box comprende un saggio-presentazione del critico John Mansell, che spende parole di lode per Anzovino e ne sottolinea la capacità di sintetizzare stili diversi con sorprendente vitalità ed energia in ciascuno dei suoi “viaggi musicali”. Per presentare la pubblicazione, Remo sarà sabato 14 a Pordenone e Udine: alle 11 incontrerà il pubblico della sua città nel negozio Musicatelli, alle 16 sarà nel negozio/laboratorio Cerneaz Pianoforti per uno showcase in cui suonerà alcuni temi degli album.