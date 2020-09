Terzo concerto domenicale in programma per l’Aperitivo Classico al DoubleTree by Hilton, la rassegna cameristica giovane dell’Associazione Chamber Music che riporta ai fasti della musica da camera, nei suggestivi spazi del Caffè Berlam all’Hilton Hotel: domenica 27 settembre, alle 11 a Trieste, riflettori sul pluripremiato Duo violinistico composto da Nicola Di Benedetto e dal bulgaro Boris Iliev, impegnati in un repertorio brahmsiano con lo Scherzo dalla Sonata F.A.E., la Sonata per violino n. 2 in la maggiore op. 100 e la quinta delle Danze Ungheresi. Il Duo Di Benedetto-Iliev ha vinto importanti concorsi internazionali che hanno permesso loro di debuttare nel 2017 in due sale concerto tra le più importanti al mondo, la Royal Albert Hall a Londra e la Carnegie Hall di New York, in quanto vincitori del London Grand Prize Virtuoso e del Ny Golden Classical Music Awards Competition. Classe 2001, pordenonese, Nicola Di Benedetto ha intrapreso lo studio del violino all’età di sette anni. Attualmente iscritto al Conservatorio G. Verdi di Milano, dove studia con Mauro Loguercio, si sta perfezionando con il Maestro Pavel Berman presso l’Accademia Perosi di Biella. Nato a Blagoevgrad in Bulgaria, Boris Iliev inizia lo studio del pianoforte all’età di 5 anni sotto la guida di Simona Genkova. A 9 anni sostiene il suo primo recital all’auditorium dell’American University of Bulgaria nella sua città natale. Negli anni a seguire vince diversi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Prevendite e biglietti presso TicketPoint Trieste – tel. 040 3498276. Dettagli e aggiornamenti sul sito www.acmtrioditrieste.it. Al termine del concerto l’Hotel propone un brunch.