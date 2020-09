Al via Aperitivo Classico al DoubleTree by Hilton, la nuova rassegna musicale cameristica idell’associazione Chamber Music a cura della musicologa Fedra Florit: appuntamento domenica 13 settembre, alle 11 a Trieste, nel Caffè Berlam dell’Hilton Hotel, sede ideale per ritrovare le atmosfere della Hausmusik in uno scenario dal sapore viennese. Sarà l’occasione per degustare pagine del repertorio cameristico, ma anche per rinnovare un’abitudine alla convivialità (l’ingresso di 9 euro include infatti un calice di prosecco al termine del concerto). Il concerto sarà anticipato da una breve introduzione a cura del Duo protagonista, il soprano Federica Vinci e il pianista Luca Delle Donne, impegnati su musiche di Gabriel Fauré, Claude Debussy, Henri Duparc ed Erik Satie. L’appuntamento volerà «sulle ali della melodia francese» grazie a due artisti triestini che si sono distinti per il loro talento. Federica Vinci, pluripremiata giovane voce lirica, è stata solista nell’Egmont di Beethoven al Teatro di Monfalcone con l’orchestra Mitteleuropa diretta da Michele Carulli, mentre il pianista Luca Delle Donne è in costante ascesa, avviato a una carriera internazionale con importanti collaborazioni, autore dell’incisione monografica pubblicata nel 2019 con le Sonate per pianoforte e violino di Schumann eseguite per l’etichetta Da Vinci Classics). Prevendite e biglietti presso TicketPoint Trieste – tel. 040 3498276. Dettagli e aggiornamenti sul sito www.acmtrioditrieste.it.