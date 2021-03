Aperte le call per danzatori e compagnie di danza contemporanea

Artisti Associati è lieta di invitare i danzatori, coreografi, artisti o gruppi affermati nel campo delle pratiche performative di danza contemporanea della regione Friuli Venezia Giulia a rispondere a due importanti occasioni per distinguersi nel panorama della danza contemporanea.



E’ stata appena pubblicata la call Pan-Adria che raccoglierà le adesioni fino al prossimo 11 aprile. Il network Pan-Adria riunisce partner provenienti dall’area compresa tra l’Adriatico, le Alpi e il bacino pannonico con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni coinvolte, oltre a offrire condizioni favorevoli per la creazione e la presentazione di nuovi lavori e per contribuire al riconoscimento della danza contemporanea nella regione. Pan-Adria invita gli artisti nel campo della danza contemporanea a candidarsi all’open call proponendo un progetto produttivo. La produzione selezionata debutterà al ZPC (Zagrebački Plesni Centar) a settembre 2021. L’anno scorso la coreografa vincitrice, Petra Hrašćanec, ha portato in scena il suo lavoro ‘Together’ in prima mondiale durante la prima edizione di Visavì – Gorizia Dance Festival.



I partner di Pan-Adria sono: EN-KNAP Productions (Centro culturale Španski Borci) di Lubiana, Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica, Momento di Maribor, Centro culturale croato di Fiume, Zagreb Dance Center da Zagreb, Artisti Associati di Gorizia e Mediterranean Dance Center da San Vincenti.ArtistiAssociati segnala inoltre che è online, fino all’8 aprile 2021, il bando per partecipare alla Vetrina della giovane danza d'autore, quest’anno con un’importante novità: l’azione del Network Anticorpi XL dedicata al sostegno e alla promozione delle nuove generazioni di autori e autrici della danza contemporanea e di ricerca diventa “eXtra” e amplia il proprio programma d'azione offrendo non solo un momento significativo di spettacolo attraverso il quale poter condividere il proprio progetto artistico, ma anche un percorso di accompagnamento finalizzato alla conoscenza degli elementi che compongono il sistema italiano, in preparazione alla Vetrina che per questa edizione si svolgerà eccezionalmente a ottobre.Il bando si rivolge ad autori e autrici italiani nonché formazioni, collettivi, gruppi-compagnie che operano nell’ambito della danza contemporanea e di ricerca e della performing art senza limiti di età (purché maggiorenni) che creano spettacoli da meno di 5 anni, ovvero che hanno realizzato la loro prima produzione a partire dall'anno 2016. È possibile presentare la propria candidatura per le sezioni IN e OUT.Entrambe le call sono consultabili sul sitoalla sezione Danza.