Aperte le iscrizioni a ShorTS International Film Festival

Sono aperte le iscrizioni ai concorsi della 24esima edizione dello ShorTS International Film Festival che sarà in programma a Trieste dall'1 all’8 luglio 2023. Il Festival, organizzato dall’Associazione Maremetraggio presieduta da Chiara Valenti Omero e affidato alla direzione artistica di Maurizio di Rienzo, proseguirà il suo percorso eterogeneo nel mondo del cinema breve proponendone nuovi segmenti per giurie tecniche e del pubblico, confermando l’attenzione alla narrativa virtuale, ed evidenziando i meriti di alcuni protagonisti non soltanto italiani del cinema di lungometraggio.

Le innovazioni riguardano soprattutto la storica sezione Maremetraggio che presenterà nelle serate previste al Giardino Pubblico triestino 50 cortometraggi da tutto il mondo di recente qualitativa produzione, inediti o di relativa circolazione in Italia, che parteciperanno a premi attribuiti da una giuria internazionale e dal pubblico. Alla storica Maremetraggio dal 2023 il Festival affiancherà altri punti cardinali per un rinnovato viaggio nell’universo ‘breve’: ShorTS Express spazio per 12 corti di durata massima di 5’ (esclusi i titoli di coda) in gara per un premio attribuito dal pubblico; Italia in ShorTS che comprenderà 12 corti Made in Italy concorrenti, tra gli altri, al premio assegnato da AMC - Associazione montaggio cinematografico; mentre Eco-ShorTS accoglierà 10 corti internazionali a tematica ambientale con premio attribuito dal pubblico. Queste 4 ‘cardinali’ sezioni saranno curate da Massimiliano Nardulli. Sarà inoltre organizzato un panel-incontro inerente al panorama internazionale di produzione, distribuzione, estetica del cortometraggio, cui parteciperanno registi e produttori in arrivo a Trieste.

Altra novità: la preapertura di ShorTS IFF, prevista a metà giugno 2023 in concomitanza con l'inizio della stagione estiva comunale di proiezioni al Giardino Pubblico, proporrà una vetrina non competitiva di 10 cortometraggi targati EFA-European Film Academy che da anni onora ShorTS IFF di questa prestigiosa collaborazione.

Restando in Europa, il Focus dedicato ogni anno dal Festival a una cinematografia nazionale - dopo il successo di quello sul panorama del cortometraggio d’Israele svoltosi quest’anno - riguarderà la produzione della Grecia e consterà di due programmi: uno con corti ellenici del recente passato, un altro con corti degli ultimissimi anni; previste presenze di rilievo che accompagneranno questi lavori.

In funzione della realizzazione di nuovi progetti di cinema breve e della capacità da parte di autori e produttori di presentarli a mercati e sessioni d’incontri-pitch in festival nel mondo, anche nel 2023 si terrà la tre giorni dello ShorTS Development&Pitching Training, workshop per 5 storie inedite di registi e sceneggiatori, con scandaglio e cura di Massimiliano Nardulli.

A giovanissimi selezionatori e giurati di età scolare elementare (6-10 anni) e media (11-15 anni) si rivolgerà invece l'ormai consolidata sezione Shorter Kids’n’Teens guidata da Manuela Morana che curerà la scelta dei kids e dei teens prima selezionatori dei circa 25 corti italiani previsti nei due concorsi e poi dei giovanissimi giurati di questa sezione. Questo appassionato serbatoio di spettatori e critici in erba sarà riferito all’area triestina e a quella goriziana, nella prospettiva di Gorizia 2025 Capitale Europea della Cultura.

Si amplierà l’ambito riservato alla ShorTS Virtual Reality, sezione curata da Antonio Giacomin, per un concorso di 12 cortometraggi visibili con visori in una esperienza di sguardi individuali in un contesto logistico comune; la giuria sarà costituita dal pubblico stesso di fruitori. Previsti anche un panel a tema e un laboratorio di apprendistato tecnologico su questa nuova forma di visione cinematografica.

La sezione dedicata ai lungometraggi, curata da Massimo Causo e Beatrice Fiorentino, si trasforma in Campolungo per accogliere il confronto fra due autori ‘in progress’ già registi di importanti cortometraggi e di almeno un lungometraggio, mostrandone il percorso e dialogando sul loro lavoro narrativo.

Novità anche per la ShorTS Comic Marathon curata da Francesco Maria Cappellotto (sezione non competitiva) in cui tavole disegnate ad hoc da fumettisti e aspiranti tali costituiranno una breve storia-maratona a fumetti ispirata a momenti topici di film storici.

ShorTS IFF attribuirà il Premio Cinema del Presente rivolto a un/una regista la cui carriera è in svolgimento per suoi spessore e impatto anche internazionale (premiati finora Alessio Cremonini, Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher, Gabriele Mainetti); il Premio Prospettiva riservato a un attore o a un’attrice giovane che si stia imponendo all’attenzione critica (nell’albo fra gli altri troviamo Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Michele Alhaique, Daphne Scoccia, Luka Zunic, Aurora Giovinazzo); il Premio Interprete del Presente (istituito lo scorso anno, e consegnato a Teresa Saponangelo). Tutti questi riconoscimenti una masterclass dei premiati.

