Aperte le iscrizioni al Festival del Cinema Ibero-Latino Americano

Il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste ha aperto le iscrizioni delle opere cinematografiche alla sua XXXVII edizione, che si svolgerà dal 15 al 23 ottobre 2022, al Teatro Miela di Trieste. "È un doppio ritorno alle origini" commenta il direttore del Festival Rodrigo Diaz "Ritorniamo al Teatro Miela, nostra sede tradizionale, e torniamo a ottobre, che è stato per molti anni il mese del Festival e che intendiamo riscoprire in tutte le sue potenzialità, anche climatiche, oltre che culturali". Per la terza volta, il Festival sarà in forma ibrida, la parte online si terrà sulle piattaforme Mowies, Efilm e Arcoiris; una scelta arrivata per l'emergenza covid-19, e, come sottolinea il direttore Rodrigo Diaz, "destinata a rimanere per le potenzialità che ha manifestato in questi anni".



Su Mowies i film potranno essere visti, secondo le autorizzazioni dei cineasti, in tutta Italia (autorizzazione minima richiesta), nell'Unione Europea e nell'intero continente americano; creando un proprio account, i produttori e i registi avranno anche accesso diretto ai dati della piattaforma sul numero di spettatori, senza l'intermediazione del Festival; potranno inoltre partecipare alla distribuzione dei ricavi delle vendite dei biglietti su Mowies.



Efilm è una piattaforma in streaming attiva solo in Spagna; ai cineasti che autorizzano la presenza dei loro film offre la possibilità di concorrere ai suoi due premi, al Miglior Film e alla Migliore Sceneggiatura, consistenti in 1000 euro cadauno. Le opere selezionate per le sezioni competitive possono candidarsi anche al premio Arcoiris (1000 euro), assegnato al film con il punteggio più alto, sommate le ponderazioni assegnate a ciascun film dalle Giurie delle sezioni competitive. La partecipazione al Premio Arcoiris è riservata ai film autorizzati a essere caricati sulla piattaforma di Arcoiris.TV e nella piattaforma della Cineteca online del Festival, raggiungibile dal sito, www.cinelatinotrieste.org, dove rimarranno per almeno 3 anni a partire da gennaio 2023.Anche la XXXVII edizione si articolerà nelle tradizionali sezioni competitive (Concorso ufficiale, Contemporanea Concorso, Contemporanea Malvinas, Contemporanea Mondo Latino, Cinema e Letteratura, Shalom, la via ebraica in America Latina) e non competitive.Il modulo di iscrizione, con tutte le informazioni, è online, sul sito del Festival:www.cinelatinotrieste.org.