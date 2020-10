Aperte le iscrizioni al Piccolo coro di Monfalcone

Riprende l'attività del Piccolo coro di Monfalcone, con le tre formazioni dirette da Francesca Moretti e Lucia Lo Bello.

Riparte alla grande l'attività per l'anno scolastico 2020/2021, dopo la chiusura forzata causata dall’emergenza sanitaria, che ha costretto a cancellare tutti gli impegni della stagione primaverile.

In piena siurezza, nel rispetto delle distanze, possono finalmente ripartire le tre formazioni corali dell’associazione, che vedono la partecipazione di bambini e ragazzi dai 5 ai 28 anni.

Il Piccolo coro si rivolge ai bambini dai 5 agli 11 anni, le OndeMedie ai ragazzi dai 12 ai 14, gli Overtwelve ai giovani dai 15 ai 28 anni.

Per informazioni: coro.monfalcone@gmail.com