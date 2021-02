Aperte le iscrizioni per il concorso Videocinema&Scuola

Aperte fino al 27 febbraio le iscrizioni per il concorso internazionale Videocinema&Scuola del Centro Iniziative Culturali Pordenone. L’obiettivo è quello di mettere in risalto le capacità creative delle giovani generazioni attraverso diversi linguaggi multimediali



Gli studenti di tutte le scuole a presentare i propri lavori realizzati durante gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 utilizzando i diversi linguaggi multimediali della durata massima di 10 minuti. Farà parte integrante nella valutazione finale, uno storyboard del Progetto.



La partecipazione è gratuita. Per iscriversi occorre compilare in tutte le sue parti la scheda reperibile sul sito www.centroculturapordenone.it/cicp. I premi saranno consegnati ai vincitori domenica 11 aprile 2021 alle 10 all’Auditorium del Centro Culturale Casa A. Zanussi (Via Concordia, 7 – Pordenone). Le opere premiate saranno raccolte in DVD a disposizione delle scuole e faranno parte della mediateca del Centro Culturale Casa A. Zanussi. Verranno inoltre pubblicate su www.centroculturapordenone.it/cicp



Sette i premi di Videocinema&Scuola in palio, del valore di 500 Euro ciascuno: il Premio Centro Iniziative Culturali Pordenone per un video realizzato da universitari; il Premio Presenza e Cultura per un video realizzato dalla scuola secondaria di secondo grado; il Premio Casa dello Studente Antonio Zanussi per un video realizzato dalla scuola secondaria di primo grado; il Premio Comune di Pordenone per un video realizzato dalla scuola dell’infanzia e/o primaria; il Premio Regione Fvg per un video che promuova un territorio alla scoperta dei suoi caratteri culturali, antropologici e linguistici; il Premio Fondazione Friuli per un video che coniughi espressività, recitazione e narrazione con lo humor e infine il Premio Crédit Agricole Friuladria per un’opera che, nelle riprese, evidenzi particolare cura della “fotografia”. Infine, la Commissione potrà premiare anche altri lavori a tema libero con premi da 300, 200 e 100 Euro.