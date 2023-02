Aperte le selezioni per il Feff Campus 2023

Conto alla rovescia per il Far East Film Festival di Udine, che quest’anno taglia lo storico traguardo delle 25 edizioni, e conto alla rovescia per il FEFF Campus, la scuola di giornalismo coordinata da Mathew Scott. Le selezioni 2023 sono ufficialmente aperte (questo il link per candidarsi: https://vp.eventival.com/fareastff/2023) e i Fab 10 saranno, come sempre, 5 talenti europei e 5 talenti asiatici under 26: aspiranti critici cinematografici e aspiranti cronisti culturali che entreranno a far parte della FEFF family e lavoreranno in prima linea durante le 9 giornate del festival (dal 21 al 29 aprile).

£Quest’anno festeggiamo il nostro 25esimo anniversario – sono parole di Sabrina Baracetti, Presidente del FEFF – e festeggiamo anche il nono anniversario del FEFF Campus: un progetto che ci è particolarmente caro perché cerca di trasmettere ai più giovani il nostro infinito amore per il cinema asiatico, e per il cinema in generale, fornendo gli strumenti e le occasioni per avviare un percorso professionale".

Aggiunge, infatti, Mathew Scott: "Questa esperienza ha aiutato molti dei partecipanti a capire la direzione da prendere e, in più di un caso, a trovare impiego nel mondo del cinema o dei media".

Nelle precedenti edizioni, molti big del cinema asiatico hanno donato il proprio tempo e la propria conoscenza ai Fab 10: tra loro, il regista premio Oscar Hamaguchi Ryusuke (Drive My Car), l’icona di Hong Kong Johnnie To e la super diva Yao Chen.

Il FEFF Campus, ricordiamo, è supportato da EasternKicks, Taiwan News, New Straits Times e Telum Media.