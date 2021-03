Feff Campus 2021: sono aperte le selezioni per la scuola di giornalismo del Far East Film Festival (questo il link per inviare le candidature entro il 16 maggio: bit.ly/FEFFCampus2021). Come ogni anno, da sette anni, verranno poi scelti 10 aspiranti giornalisti under 26, 5 dall’Europa e 5 dall’Asia, che avranno l’opportunità di imparare “dall’interno” come funziona un festival cinematografico internazionale, come s’intervistano le stelle del grande schermo e come si può avere successo nel mondo dell’informazione.



I fab ten faranno parte di una squadra di esperti, capitanata dal veterano Mathew Scott, e scriveranno articoli e recensioni, muovendosi tra media tradizionali e social network. "Grazie al Campus - commenta Sabrina Baracetti, presidente del Feff - siamo in grado di aiutare questi ragazzi a iniziare una carriera nel settore del giornalismo culturale. E ne siamo davvero orgogliosi!".



Durante la scorsa edizione, ricordiamo, gli aspiranti giornalisti del Campus hanno avuto l’occasione d’intervistare grandi registi come Derek Tsang (il suo Better Days ha vinto l’ultimo Feff ed è ora candidato agli Oscar) o Liao Ming-yi (che ha diretto il cult iWeirDO), e hanno anche preso parte agli incontri professionali della sezione industry del Festival (Focus Asia e Ties That Bind)."Vogliamo dare ai giovani innamorati del cinema l’opportunità di trasformare la loro passione in un possibile mestiere - aggiunge Mathew Scott, coordinatore del Campus - guardando film e parlando con attori, registi e produttori che stanno facendo la storia del cinema asiatico. Questo progetto ha aiutato molti ragazzi a trovare un impiego grazie ai contatti fatti durante questa esperienza".Il Feff Campus è supportato da China Film Insider, the Taiwan News, the Jakarta Post, Eastern Kicks, Telum Media, Cineuropa e Europa Cinemas.