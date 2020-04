Appello per salvare le scuole di danza

Un accorato appello alla Regione per salvare le scuole di danza. La petizione parte da Federica Comello, direttrice di Axis Danza (con sedi a Udine, Tricesimo e Gradisca d'Isonzo) e coordinatrice del Nord Italia di Danza e Sport Italia, che si rivolge direttamente al governatore Massimiliano Fedriga e all'assessore Tiziana Gibelli.

"Sono una delle tante persone che da un giorno all’altro ha dovuto chiudere la propria attività senza sapere quando potrà riaprirla", scrive Comello. "La mia, però, non è un’attività commerciale: non ho un magazzino da smaltire, non ho merce che rischia di marcire, non ho ordinativi destinati a restare inevasi, a pensarci bene non ho nemmeno clienti e neppure un fatturato vero e proprio, perché la mia attività non ha scopo di lucro. Dirigo da quasi 20 anni, infatti, una scuola di danza, il cui 'inventario' è costituito da allieve e allievi, il 'patrimonio' dal loro talento, il 'capitale' dalla loro passione e l’utile dai loro successi".

"Purtroppo, le scuole di danza sono da sempre piuttosto trascurate a ogni livello e variabile è la loro catalogazione: nella modulistica generale rientrano alla voce ‘attività extrascolastica’; se assumono la forma di asd o ssd, allora diventano ‘attività sportive’ (anche se estranee a campionati, serie e classifiche, col risultato di sembrare “ospiti” in casa d’altri); per una (fortunatamente) sparutissima minoranza, sono una sorta di baby parking. A me, invece, piace definirle come Officine di Talenti: ogni etoile, infatti, viene cresciuta, formata e forgiata in una scuola di danza. Nell’immaginario collettivo, le scuole di danza sono circuiti chiusi: lezioni finalizzate ai saggi con annessa foto di rito della creatura col bouquet in mano, quindi inutili al circuito produttivo e all’economia circolare".

"E invece no: sono le scuole di danza che garantiscono, ad esempio, al Teatro Giovanni da Udine sold out per buona parte del mese di giugno grazie, appunto, ai saggi di fine anno accademico; sono le scuole di danza che garantiscono una buona fetta di fatturato a sartorie, fotografi, service audio/luci e video; e sono sempre le scuole di danza che vanno a implementare l’offerta culturale di Comuni e Regione, organizzando rassegne e concorsi anche di prestigio internazionale. Per non parlare del sostegno a iniziative benefiche: quanti fondi sono stati raccolti negli anni per una moltitudine di associazioni attraverso eventi di danza? Migliaia di euro", spiega Comello.

"Ma soprattutto le scuole di danza, come tutte le scuole, insegnano disciplina, educazione, condivisione, coesione, insomma producono Valore Sociale, un bene prezioso anche per gli economisti. A seguito di un Dpcm emesso l’8 marzo, pure di domenica, a chi dirige e insegna nelle scuole di danza non è stata data neppure la possibilità di salutare i propri allievi. Ogni passo, ogni progetto, ogni coreografia è stata interrotta bruscamente e non sappiamo quando potremo riprendere. Nel mentre, non una riga ci è stata dedicata in alcun decreto governativo o regionale, neppure il “bonus affitti”: non siamo attività commerciale né gestiamo immobili C1, C2, C3 o A10 e neppure impianti pubblici, quindi per noi nessuna sospensione delle locazioni, nessun credito d’imposta e nessun contributo. Chiuse le scuole, cala il sipario pure su tutto l’indotto al quale diamo lavoro, per non parlare dei nostri insegnanti, anche loro costretti a casa e senza reddito".

"Per tirare su il morale nostro e dei nostri allievi, ci diamo appuntamenti in chat o ci inventiamo lezioni online, ben sapendo che mai si potrà insegnare un plié via skype o instagram. Eppure i nostri allievi e le nostre allieve sono lì, ci aspettano continuando a danzare ed esercitarsi nelle loro camerette, in salotto o in giardino, insomma non si arrendono. Questo nemico vigliacco e invisibile che si chiama Covid-19 ci sta privando, oltre che delle nostre libertà, dell’arte e dell’insegnamento della danza, con il rischio, se le scuole continueranno a venire dimenticate, di non poter riaprire le porte che abbiamo chiuso l’8 marzo, abortendo la vita artistica di circa 10.000 giovani danzatori e danzatrici che frequentano le oltre 120 scuole del Friuli Venezia Giulia", spiega ancora Comello.

"Davvero siamo pronti a vivere senza danza? Io non credo, non ci voglio credere! Ecco perché, per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica, moltissime scuole italiane hanno aderito al neocostituito comitato spontaneo “Danza e Sport Italia”, che conta oltre 15mila titolari di scuole di danza supportate da coordinatori regionali e che si prefigge di raccogliere istanze e proposte concrete per aiutare il nostro settore, da sempre ibrido, in quanto considerate ai margini dello sport (perché le scuole di danza sono per lo più costituite in asd e ssd), ai margini della cultura (perché le scuole non sono enti di produzione artistica) e del volontariato (perché lavoriamo più per passione che per guadagno!). Mi appello a Voi affinché possiate ascoltare il nostro grido di dolore e lenirlo con provvedimenti adeguati, chiedendo supporto anche al Governo, disponendo sussidi a tutela della nostra categoria, come ad esempio dilazioni nei pagamenti delle obbligazioni, stop ai canoni di affitto privati, accesso a fondi di garanzia per la ripresa".

"Le scuole si stanno impegnando a mantenere attivi i nostri allievi, ma c’è bisogno che Voi Vi impegnate a mantenere vive le scuole. Vi prego: #salviamoladanza", conclude Federica Comello.

www.axisdanza.it

www.salviamoladanza.it