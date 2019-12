Applausi a scena aperta nell'ultima notte dell'anno

Una notte speciale, come quella del passaggio dal vecchio al nuovo anno, merita un contesto speciale. Come una platea piena di pubblico, felice di salutare il 2020 a teatro. Lo sa bene la compagnia Anà -Thema Teatro che da anni propone ai propri spettatori un veglione fuori dal comune. Gli ingredienti sono semplici ed efcaci: uno spettacolo dal vivo, un pubblico partecipe, un brindisi tutti insieme. Quest’anno Anà-Thema ha scelto di proporre alla Corte di Osoppo uno spettacolo insolito per l’occasione, ispirato alla famiglia più spaventosa della storia: gli Addams. Un tema non proprio tipico delle feste, ma capace di coinvolgere adulti e bambini a colpi di divertimento. A metà tra performance, concerto e festa, ContattoCapodanno è invece l’evento che saluta l’arrivo del 2020. Martedì 31 il Palamostre di Udine smette i panni del palcoscenico per diventare l’epicentro di una notte smagliante, avvolgente, euforica. La serata inizia nella Sala Pasolini con un concerto dell’Open Circle and the Band Project, con una playlist funky jazz, da James Brown, a Stevie Wonder, Bee Gees, Michael Jackson, Jamiroquai, Daft Punk. Nelle prime ore del 2020 ogni area del Palamostre è in festa e si trasforma in dancehall grazie alle atmosfere sonore IDM e industrial techno della selezione musicale di Giovanni De Benedetto. Sarà invece il primo appuntamento dell’anno nuovo quello del 1 gennaio 2020 alle 17.00 al Teatro Ristori di Cividale: I Trigeminus propongono un loro cavallo di battaglia attualizzato e modicato. Si tratta di ‘Ri. diluvia’: umorismo di coppia e situazioni comiche ed esasperate sono al centro di questa piéce all’insegna del divertimento.