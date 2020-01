Appuntamento al cinema a Casarsa

Doppio appuntamento col cinema questa settimana al teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Venerdì 17 gennaio alle 21 verrà proiettato "La Dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek e domenica 19 gennaio alle 16 il cartoon "Spie sotto Copertura".

"La Dea Fortuna" è la pellicola scritta e diretta da Ferzan Ozpetek con Edoardo Leo, Stefano Accorsi, Jasmine Trinca e Serra Yilmaz. Un mix in cui trovano spazio una coppia gay in crisi, famiglie arcobaleno, transgender, musica, un quartiere popolare e un palazzo nobiliare.

Mentre "Spie sotto Copertura", in programma domenica 19 gennaio alle 16, è il film d'animazione diretto da Nick Bruno e Troy Quane. Protagonista, Lance Sterling, un super agente segreto, super affascinante e super impeccabile al lavoro, e Walter Beckett, un giovane e brillante scienziato che crea per lui armi segrete e incredibili gadgets.

Si ricorda che per il cinema il biglietto di ingresso unico è di 5 euro. Per i possessori della Carta giovani il biglietto per ogni proiezione è di 4 euro. La domenica per gli under 15 biglietto a 4 euro. La rassegna è organizzata dalla Pro Casarsa con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, ed è sostenuta anche da Friulovest Banca.