Appuntamento con la danza a Piccolipalchi

Piccolipalchi, la rassegna del Circuito Ert dedicata alle famiglie e ai bambini, fa tappa allo Studio di Udine per un appuntamento di danza per le nuove generazioni inserito anche nel cartellone di Off Label. Domenica 5 febbraio, alle 17.30, nello spazio della Compagnia Arearea di via Fabio di Maniago 15 andrà in scena Luce, spettacolo ideato e interpretato da Aline Nari e prodotto da Aldes in collaborazione con UBIdanza.

L’interprete, regista e coreografa affronterà le domande senza età, quelle che iniziano a porsi i bambini e che ciclicamente ricompaiono nelle esistenze dei più grandi. Lo spettacolo è accompagnato da un processo di riflessione pedagogica, condotto insieme a bambini e genitori, sulla possibilità di integrare danza e filosofia per una consapevolezza globale. Completa l’esperienza un’installazione performativa a cui tutti sono invitati a partecipare.

Aline Nari lavora come danzatrice e coreografa dal 1993 nell’ambito della danza contemporanea, dell’opera lirica, della danza urbana in Italia e all’estero cercando di fondere ricerca e dialogo con pubblici trasversali, contemporaneità e tradizione. Dal 2000 al 2020 firma diversi spettacoli che, con un segno intimo e visionario, affrontano temi filosofici e sociali. A lungo danzatrice nella Sosta Palmizi, poi fondatrice di UBIdanza insieme al performer Davide Frangioni, è dal 2014 parte di Aldes. I suoi spettacoli e coreografie d’opera sono stati rappresentati in diversi paesi europei e hanno ricevuto il sostegno di istituzioni nazionali e internazionali.

Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 6 anni. Biglietti: Intero 6 euro, Pacchetto famiglia da quattro ingressi 20 euro. La prenotazione è fortemente consigliata contattando via WhatsApp il numero (+39) 345 768 0258 oppure l’indirizzo email info@arearea.it

