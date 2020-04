Appuntamento pasquale con Remo Anzovino

Immaginare ciò che non possiamo vivere, in questo momento, attraverso la fantasia e la musica: “Viaggio al centro della mia musica” in streaming la sera di Pasqua, domenica 12 aprile alle 22, sulla pagina facebook del compositore pianista Remo Anzovino (facebook.com/remoanzovino), che, grazie alla musica e alle sue parole, guiderà il pubblico in un luogo “sacro” per la musica dal vivo, il teatro.

Non potendolo frequentare in questo anomalo momento storico, il compositore e pianista ci condurrà attraverso il ricordo e l'immaginazione al centro della sua musica, ripercorrendo e raccontando alcuni momenti memorabili del recente concerto svoltosi con l'orchestra Rimini Classica nel Teatro Amintore Galli di Rimini.

Sarà una serata speciale, un viaggio nel suo mondo di note e suoni, attraverso le emozioni che solo la musica dal vivo sa sprigionare: immaginare ciò che non possiamo vivere, in questo momento, attraverso la fantasia e la musica.