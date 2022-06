Apre la biglietteria di Mittelfest Imprevisti

Tutto pronto per Mittelfest Imprevisti: al via l’apertura della biglietteria centrale per gli spettacoli della 31esima edizione. Da giovedì 16 giugno iniziano le prevendite in esclusiva per i vecchi abbonati, sabato 18 e domenica 19 giugno porte aperte per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti, mentre da martedì 21 la biglietteria sarà aperta anche per l’acquisto dei biglietti e per tutte le informazioni in via Borgo di Ponte 1 a Cividale e anche online, sul circuito Vivaticket.

Con Progetto Famiglia, Mittelfest avvicina i più piccoli alla magia del teatro e del circo con prezzi speciali per i genitori e soprattutto per i bambini dai 6 anni in su che entreranno a soli 2 euro agli spettacoli selezionati. I bambini sotto i 6 anni hanno diritto ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Infopoint o mail alla biglietteria.

Con Progetto Cultura, invece, i primi 200 spettatori di Death and birth in my life, la performance dell’artista Mats Staub che indaga il passaggio e i confini dell’esistenza, la nascita e la morte, l’inizio e la fine della vita, riceveranno in omaggio un biglietto per l’ingresso al Museo Archeologico Nazionale Cividale.

È pronta anche la nuova MittelfestApp disponibile su App Store e Google Play. Si tratta di una piattaforma per avere a portata di mano e di smartphone tutto il mondo Mittelfest: calendario spettacoli, orari, biglietti e tutte le informazioni per vivere al meglio il festival.

La biglietteria sarà aperta tutti i giorni dal 16 giugno dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21 fino al 21 luglio, esclusi i lunedì 20 e 27 giugno, 4 e 11 luglio.

Dal 22 luglio, invece, primo giorno di festival, la biglietteria sarà aperta dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 22. Gli uffici della biglietteria sono contattabili al numero 0432-734316 oppure tramite mail scrivendo a biglietteriamittelfest@gmail.com

Sono previste riduzioni sul prezzo dei biglietti per residenti a Cividale del Friuli, over 65 anni, correntisti della Banca di Cividale SpA, possessori della Fvg Card, possessori della Village Card del Palmanova Village, aderenti ai Fogolârs Furlans di Ente Friuli Nel Mondo oltre ad uno sconto speciali per i giovani under 26 anni.

Torna anche il Mittelshop nel centro storico di Cividale all’interno dello spazio del Curtîl di Firmine, in cui acquistare il merchandising Mittelfest con quaderni, penne, borracce, ventagli e le t-shirt create con i patchwork delle magliette delle scorse edizioni e anche borse e astucci realizzati dalla sartoria Lister di Trieste con il materiale plastico di recupero di vecchi banner e striscioni. Lo shop sarà aperto dall’1 al 3 luglio, dall’8 al 10 luglio e tutti i giorni di festival dal 21 al 31 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.