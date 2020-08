Aquileia Film Festival, serata annullata per maltempo

A causa delle previsioni meteo avverse siamo costretti ad annullare la proiezione prevista per stasera nelle piazze dell'Aquileia Film Festival.

L'intera serata sarà trasmessa in streaming dalle ore 21 al link: https://www.fondazioneaquileia.it/it/streaming-aquileia-film-festival



Il programma della serata è stato modificato: alle 21 "Aquileia Mater" e alle 22 non verrà trasmesso “Il porto scomparso” ma il cortometraggio vincitore dell'Aquileia Film Festival "Antico Presente" prodotto dal MANN di Napoli.

Alle ore 21 "Aquileia Mater. 2200 anni dalla fondazione di Aquileia", un documentario arricchito da interviste a esperti e studiosi italiani, ma anche provenienti da Slovenia, Austria e Germania per comprendere la storia della antica città di Aquileia e la varietà delle relazioni con il mondo mediterraneo e continentale.

Alle 22 "Antico Presente" - vincitore dell'Aquileia Film Festival 2020, una storia, uno o due personaggi a noi contemporanei, un sentimento universale, un capolavoro del museo. Un’opera della collezione del MANN “rivela” ad un personaggio il sentimento profondo che lo muove. L’arte del passato ritorna alla vita creando un ponte tra l’uomo dell’antichità e l’uomo del presente.