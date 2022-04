Arab Strap, il gruppo scozzese a Sexto 'Nplugged

Gli Arab Strap sono il quarto headliner annunciato oggi dal Festival Boutique Sexto ‘Nplugged.

Lo storico duo scozzese originario di Falkirk si esibirà alla XVII edizione sabato 30 luglio 2022, nella location di P.zza Castello, nel cuore di uno dei borghi più antichi, affascinanti e rock del nostro Paese.



A più di venticinque anni dalla loro formazione, a quindici dal loro scioglimento e a un anno dal loro acclamato album di ritorno “As Days Get Dark” (2021, Rock Action) tornano in Italia per un imperdibile live gli scozzesi Arab Strap.

Il duo, formato da Aidan Moffat (voce) e dal polistrumentista Malcolm Middleton (chitarra, basso, sax, piano e drum machine), nasce a Falkirk a metà degli anni Novanta e pubblica il debut album “The Week Never Starts Round Here” nel 1996 con l’etichetta indipendente Chemikal Underground contenente “The First Big Weekend”, brano con cui si sono fatti conoscere e amare a livello internazionale. Seguono una lunga serie di concerti, festival, sold out, palchi divisi anche insieme ai loro conterranei e amici Mogwai. 6 album in studio hanno caratterizzato la loro carriera fino al 2006, quando hanno preso la decisione di sciogliersi regalando ai propri fan “Ten Years of Tears”, un disco che raccoglie inediti, singoli e b-side, una sorta di lettera d’addio. Dura dieci anni la separazione: nel 2016 si riuniscono per alcuni live e ritrovano l’antica alchimia. Nel 2021 tornano più in forma che mai con il settimo album, “As Days Get Dark”, una nuova dimostrazione dell’incredibile abilità di songwriting graffiante dalle tinte electro-post-rock degli scozzesi, che si confermano in maniera assoluta come un punto di riferimento del panorama musicale indipendente. Un album che cattura alla perfezione l’essenza della coppia che suona di nuovo dal vivo, per un disco che riesce a sembrare sia evoluzione che rivoluzione: una continuazione di ciò che è venuto prima, ma anche un audace salto nel futuro. A marzo 2022 hanno pubblicato due nuovi singoli: “Aphelion” e “Flutter” (due brani che non avevano trovato posto nell’ultimo disco).



Gliarricchiscono il cartellone musicale delche nelle scorse settimane ha già annunciato tre headliner che confermano alcune caratteristiche imprescindibili del Festival: sperimentazione musicale, ricerca di stile e scelte non convenzionali, che ne fanno uno dei punti di riferimento del nostro Paese per la musica di qualità, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente che lo ospita.Gli altri nomi in cartellone sono, infatti: il poliedrico artista francese Woodkid – che ci regalerà uno spettacolo live a dir poco epico il 23 luglio (leggi il comunicato qui) - e due artiste internazionali di fama mondiale, l’icona dell’indie-rock americano Cat Power - che calcherà il palco del Festival martedì 21 giugno in esclusiva per il nord-est d’Italia - e la carismatica cantautrice danese Agnes Obel che incanterà il borgo medievale il 29 luglio (leggi qui il primo comunicato completo con tutte le informazioni).Il piccolo e prezioso borgo medioevale di Sesto Al Reghena, incastonato all’interno di spazi naturalistici di rara bellezza nella provincia di Pordenone, ha una lunga storia che risale già all’età del bronzo ed è noto soprattutto per il complesso dell’Abbazia di Santa Maria in Silvis, fondata nel 730-735. Per l’architettura del luogo, la sua storia antica e la splendida area naturale in cui è immerso, è stato eletto come uno dei borghi più belli d’Italia.Sesto Al Reghena è uno spazio inclusivo e poliedrico, votato alla musica, all’arte e alla cultura in ogni sua forma, in grado di creare un legame magico, indissolubile e reciproco con gli artisti che ospita ogni anno.La manifestazione è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Fondazione Friuli.Inoltre, dalla collaborazione tra Sexto ‘Nplugged e Far East Film Festival (la più grande manifestazione europea dedicata al cinema popolare asiatico), nasce un evento davvero imperdibile: la pianista, compositrice, produttrice Midori Hirano si esibirà sabato 23 aprile, alle ore 21.00 sul palco del Visionario di Udine - prevendite già attive su www.visionario.movie e alla cassa del Visionario.