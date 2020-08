Arcadia in concerto a San Canzian d'Isonzo

Nuovo appuntamento con la musica nel giardino del Centro civico di San Canzian d’Isonzo per la rassegna 2020 Estate Insieme, venerdì 21 agosto con inizio alle ore 20.30.



Saranno gli insegnanti della scuola di musica dell’Associazione Arcadia ad esibirsi in un programma molto vario e brillante che coprirà diversi generi fra tradizione, classicità e modernità. Gli interpreti sono Matteo Antoni alla chitarra, Alessia Trevisiol (voce), Rosa Tarantino alla chitarra classica, Gilberto Leghissa alla fisarmonica e Giuseppe Minin alla tromba.



Matteo Antoni, è un versatile chitarrista in diverse formazioni rock, compositore, arrangiatore e membro degli Shadygrove, band folk celtica; Gilberto Leghissa ha iniziato a suonare giovanissimo il pianoforte ma la sua passione è la fisarmonica che suona con grande abilità e maestria promuovendo lo studio dello strumento nei suoi vari generi; Alessia Trevisiol, cantante, collabora con diversi musicisti non solo regionali, e si occupa di diverse realtà, spaziando in vari generi musicali dal pop, al rock al blues al soul, al jazz; Rosa Tarantino, suona la chitarra classica, fa parte della Gorizia Guitar Orchestra con la quale si è esibita in diversi concerti in Italia e all’estero; Giuseppe Minin, presidente e fondatore dell’Arcadia, con 45 anni di intensa carriera musicale alle spalle con prestigiose collaborazioni e attività come solista e in formazioni sia cameristiche che orchestrali, vanta diverse registrazioni, per tromba ed organo, per arpa e tromba, per tromba sola, per organo soprano e tromba e per tromba e pianoforte.



Un gruppo di artisti di altissimo livello che singolarmente o in formazione si esibiranno in un concerto godibilissimo promosso dall’Amministrazione comunale e proposto dall’Associazione Arcadia attiva a San Canzian d’Isonzo e sul territorio sin dal 1987 con la Scuola di Musica e l’organizzazione di eventi musicali.Una serata in musica in grado di incontrare i gusti di pubblici diversi nell’accogliente spazio del giardino del Centro civico di via Trieste, una gradita riscoperta in questa estate così particolare che ci consente di ri-incontrarci in tutta sicurezza., le persone dovranno usare la mascherina e lasciare recapiti e generalità all’ingresso