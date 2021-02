Archeggiando, consegnate due borse di studio

La musica per la Generazione Z, a Trieste: un progetto per sostenere concretamente i giovani musicisti, in uno dei periodi più delicati del nostro tempo per lo spettacolo dal vivo e il futuro di chi ha deciso di dedicare la sua vita a uno strumento. Questo è “Archeggiando”, l’evento organizzato da Rotary Club Trieste Nord ieri sera al Conservatorio Tartini di Trieste: una “festa” del futuro musicale per tanti studenti alle prese con i limiti e le restrizioni del contesto pandemico, ma ancora con tanti sogni e aspettative, e una carriera tutta da costruire.

Attraverso gli interventi della presidente del Rotary Trieste Nord Fedra Florit – docente di Musica da Camera al Conservatorio di Trieste – del Direttore del Tartini Roberto Turrin e del Presidente Lorenzo Capaldo sono state presentate le nuove opportunità riservate alle studentesse e agli studenti, prime fra tutte le due borse di studio per masterclass di perfezionamento estivo presso l’Accademia Chigiana di Siena con i Maestri Salvatore Accardo e Ilya Grubert, in quella che è una delle più prestigiose istituzioni musicali italiane di formazione con docenti di fama internazionale. Le due ragazze vincitrici sono la diciassettenne Sara Schisa e la quattordicenne Alida Shahrazad Igbaria.

Sempre nella serata di ieri sono stati donati al Tartini quattro archi acquistati presso la Ditta regionale “Bogaro & Clemente” e di provenienza tedesca (Dörfler) per violino – e connesse confezioni di peci – scelti da due insegnanti del Conservatorio, a disposizione degli studenti più meritevoli delle classi di strumento ad arco e dei neo diplomati che frequentano il Biennio.

Gran finale, naturalmente, nel segno della musica, sulle note di un breve concerto di quattro violiniste e delle due studentesse del Conservatorio che frequenteranno la prossima estate l’Accademia Chigiana. Il progetto Archeggiando, promosso dal Rotary Club Trieste Nord, è realizzato con il sostegno del Conservatorio Tartini” di Trieste, di Suono Vivo Srl e dell’Assessorato Regionale al Lavoro, Formazione Istruzione, Ricerca e Università. Partecipano al progetto il Rotary Trieste Alto Adriatico e il Rotary Club Udine.