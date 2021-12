Area Science Park, la storia del campus di Padriciano

Si terrà il 3 dicembre in diretta streaming alle 15 “La vita altrove”, evento che ripercorre la storia sulle origini del luogo che oggi ospita il campus di Padriciano di Area Science Park. Per seguire l’evento organizzato da Area Science Park e da La Contrada con il supporto della Regione basta registrarsi QUI .

Negli anni Sessanta e Settanta, dove oggi sorge il campus di Padriciano di Area Science Park, c’era un centro d’accoglienza per profughi stranieri in fuga dai Paesi comunisti dell’Europa orientale. Abitata da intellettuali, oppositori, persone colte e artisti, la struttura era anche un centro di raccolta informazioni gestita in parte dai servizi segreti.

Pietro Spirito, scrittore e giornalista, ed Elke Burul, attrice e regista, hanno raccolto la storia del luogo e di coloro che vi abitavano, dando vita a un progetto diventato uno spettacolo teatrale, dal titolo “Tempo d’Attesa” che sarà messo in scena al Teatro dei Fabbri di Trieste dal 9 all’11 dicembre.

Protagonista di “Tempo d’Attesa“ è un fotografo cecoslovacco in fuga dal suo Paese che si trova a dover decidere se tradire il Paese che lo accoglie o sperare di poter rivedere la sua compagna perduta, Jana.

La vicenda, idealmente ambientata nel 1972, racconta il dramma dell’uomo e dell’artista, nei giorni che precedono il colloquio/interrogatorio che potrà concedergli la possibilità di rifarsi una vita oltreoceano, in cui deve prendere una decisione difficile: tradire il Paese che lo accoglie e lo traghetta verso il sogno di una vita migliore, o sperare di poter rivedere la sua compagna perduta, Jana. Tempo d’attesa rimane la metafora di una condizione che accomuna chi è costretto, in ogni epoca, ad abbandonare la propria terra, inseguendo la speranza di una vita libera e migliore.

L’evento del 3 dicembre presenta in anteprima lo spettacolo teatrale. Durante l’incontro sarà proiettato anche il cortometraggio “Fermata Padriciano”.

L’evento, moderato da Livia Amabilino, Presidente del teatro La Contrada, vede la partecipazione di: Caterina Petrillo, presidente Area Science Park; Anna Maria Vinci, storica; Elke Burul, attrice e regista; Elisa Cozzarini, regista; Victor T. Foia, ex profugo e ingegnere informatico; Pietro Spirito, scrittore e giornalista.